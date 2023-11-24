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Сегодня, 14:00

Барриос — о похищении родителей Диаса: «В Колумбии всегда сохраняется вероятность подобного»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» поделился мнением о похищении родителей игрока сборной Колумбии Луиса Диаса.

— В последние недели мир взбудоражили новости вокруг семьи колумбийца Луиса Диаса, чьих родителей похитили злоумышленники, а отца не отпускали 12 дней. Почему такое до сих пор возможно в 2023 году?

— Наверное, я никогда не смогу объяснить это. К сожалению, в Колумбии всегда сохраняется вероятность того, что подобное может произойти. А причин я не знаю. Главное, что отец Луиса уже вернулся домой живой и невредимый. Луис — большой молодец, ведь он смог ответить на эту ситуацию наилучшим образом и забил два мяча бразильцам в отборочном матче чемпионата мира. Это было очень важно: Диас показал, что он и его семья справились с такой тяжелейшей ситуацией, в которую не должен попадать ни один человек в мире.

Вильмар Барриос. «Предложение от «Ноттингема» правда было, но это в прошлом». Интервью Барриоса

Вильмар Барриос
ФК Зенит
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Барриос — о результативности Кассьерры: «Всегда говорил: «Дайте Матео время»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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