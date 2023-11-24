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Сегодня, 14:30

Барриос: «Воспринимаю свою карьеру в «Зените» как большую привилегию»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от продления контракта с клубом.

— Три месяца назад ты продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года. Вокруг деталей этой сделки много мифов. Можешь рассказать, как все было на самом деле: когда клуб впервые предложил тебе продлить контракт? Как долго ты думал?

— Это нормально, что после открытия трансферного окна возникает множество разных спекуляций и слухов. Я могу сказать, что сразу отдал все карты в руки клубу. Сказал, что в случае поступления в «Зенит» выгодного ему предложения готов рассмотреть его вместе с клубом. И в какой-то момент мне предложили продлить контракт. Никаких вопросов и проблем у меня не возникло, так что моментально принял его. Я не раз повторял, что прекрасно чувствую себя в «Зените», в Петербурге. Моя семья счастлива здесь, а для меня это самое главное. Важно, что клуб меня высоко ценит, а я вместе с ним достигаю каждый год серьезных целей и результатов. Я вообще воспринимаю свою карьеру в «Зените» как большую привилегию, которую подарила мне жизнь. Так что мне было очень приятно поставить подпись под новым соглашением.

Вильмар Барриос. «Предложение от «Ноттингема» правда было, но это в прошлом». Интервью Барриоса
Вильмар Барриос
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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