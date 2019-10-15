Барриос рассказал, кого опекать сложнее: Неймара и Роналду

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос отметил, что ни нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, ни нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду, ни форварду «ПСЖ» Неймару нельзя давать свободное пространство.

— Кого сложнее опекать — Неймара или Месси? С обоими очень трудно, — цитирует официальный сайт «Зенита» Барриоса со ссылкой на ElDeportivo. — Это футболисты, которым нельзя давать свободное пространство, потому что они в одну секунду показывают свое превосходство. Их голова всегда работает быстрее, чем у остальных. Эти игроки — из числа лучших в мире, и я получаю удовольствие от нашего соперничества.

Вильмар Барриос: «Прямо сейчас мне хочется вести «Зенит» к победам, играть в Лиге чемпионов»



Большое интервью полузащитника изданию El Deportivo: https://t.co/mcDkPU4x4Q pic.twitter.com/6pX3lxcO3w — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 15, 2019

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