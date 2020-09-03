Баринов уже работает с мячом. Хавбек перенес операцию на крестообразной связке 6 дней назад
13:28
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов опубликовал у себя в Instagram видео с восстановительных занятий в одной из клиник Рима.
Игрок заработал разрыв крестообразной связки в матче 4-го тура против «Спартака» (1:2) и перенес операцию на колене 28 августа. 23-летний россиянин показал, что, несмотря на недавнюю операцию, он уже вернулся к работе с мячом.
Из Instagram Дмитрия Баринова pic.twitter.com/8iUr8ldiNj— dolvya (@dolvya1) September 3, 2020