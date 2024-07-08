Шикунов: «Спартак» избавляется от тех, кто не нужен Станковичу»
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов оценил трансферную политику красно-белых.
«В «Спартак» пришел новый тренер, и сейчас они избавляются от тех, кто ему не нужен. Конечно, они будут покупать игроков, им нужно усиление, но идет задержка. У «Зенита» все нормально: Семак уже шесть лет в команде, процесс происходит легче, главный тренер знает, что ему надо, причем давно. «Спартаку» же сначала нужно освободить позиции, а затем на них уже брать тех, кого хочет Станкович. Пока это Жозе и Барко, будем ждать еще трансферы, ясно, что они необходимы», — приводит слова Шикунова Metaratings.ru.
«Спартак» как свободные агенты покинули Георгий Джикия, Квинси Промес, Виктор Мозес, Леон Классен и Кейта Бальде. 32-летний Виллиан Жозе пока является единственным подписанием москвичей.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -