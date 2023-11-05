Баринов проводит 200-й матч за «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов проводит свой 200-й матч за железнодорожников.

27-летний хавбек вышел в стартовом составе красно-зеленых на матч против «Спартака» в 14-м туре РПЛ. Игра стала для него 200-й за «Локомотив».

В активе Баринова 9 голов и 13 результативных передач в 199 матчах за команду.