Баринов получил травму колена в матче со «Спартаком» и был заменен в начале первого тайма

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов был заменен по ходу первого тайма матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Баринов получил травму в самом начале матча, неудачно столкнувшись с Зелимханом Бакаевым.

Врачи оказали футболисту первую помощь, и он попробовал вернуться в игру. Однако через некоторое время Баринов снова рухнул на газон, схватившись за больное колено.

Поле полузащитник покидал на носилках.