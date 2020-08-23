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Баринов получил травму колена в матче со «Спартаком» и был заменен в начале первого тайма

19:22
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов был заменен по ходу первого тайма матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Баринов получил травму в самом начале матча, неудачно столкнувшись с Зелимханом Бакаевым.

Врачи оказали футболисту первую помощь, и он попробовал вернуться в игру. Однако через некоторое время Баринов снова рухнул на газон, схватившись за больное колено.

Поле полузащитник покидал на носилках.

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