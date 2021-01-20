Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» новость о разрыве контракта с защитником Слободаном Райковичем по обоюдному согласию сторон.

— Все, что происходит в клубе, меня не радует. Ну, избавились от Райковича, заработал он сейчас свои миллионы. Он должен был исчезнуть, сразу появившись. Ну, убрали Райковича, а кто вместо него? Может быть, сам Леонченко выйдет на поле?

Вы думаете, что трансфер Пабло из «Бордо» — серьезный? Новому руководству тоже надо от чего отщипывать свою долю, нельзя же просто оставить все как есть. Все сейчас радуются этому трансферу, но все забыли, что результата ноль. У нас, к сожалению, результат никому, кроме болельщиков, не нужен, — сказал Баринов в интервью «СЭ».

31-летний серб пополнил состав «железнодорожников» летом прошлого года, прийдя из «Перуджи». За это время Райкович провел 5 матчей в Тинькофф РПЛ и 4 встречи в Лиге чемпионов.

(Владимир Пушкарев)