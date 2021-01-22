Баринов на сборах «Локомотива» сыграл в текбол с Сухиной
14:22
Пресс-служба «Локомотива» в соцсетях опубликовала видео матча в текбол полузащитника Дмитрия Баринова с начальником команды Станиславом Сухиной.
Неизвестно, кто одержал победу в матчу, но розыгрыш выиграл Баринов после того, как Сухина не смог перебить мяч через сетку.
Текбол — разновидность тренировочной игры по принципу тенниса, в которой игрокам нужно без помощи рук перебить мяч на половину соперника и попасть в стол.
Самое эпичное противостояние в истории текбола ???— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 22, 2021
Как думаете, кто одержал победу? ? pic.twitter.com/pIt7i50Lwo
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