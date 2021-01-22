Баринов на сборах «Локомотива» сыграл в текбол с Сухиной

Пресс-служба «Локомотива» в соцсетях опубликовала видео матча в текбол полузащитника Дмитрия Баринова с начальником команды Станиславом Сухиной.

Неизвестно, кто одержал победу в матчу, но розыгрыш выиграл Баринов после того, как Сухина не смог перебить мяч через сетку.

Текбол — разновидность тренировочной игры по принципу тенниса, в которой игрокам нужно без помощи рук перебить мяч на половину соперника и попасть в стол.