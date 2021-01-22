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Баринов на сборах «Локомотива» сыграл в текбол с Сухиной

14:22
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Пресс-служба «Локомотива» в соцсетях опубликовала видео матча в текбол полузащитника Дмитрия Баринова с начальником команды Станиславом Сухиной.

Неизвестно, кто одержал победу в матчу, но розыгрыш выиграл Баринов после того, как Сухина не смог перебить мяч через сетку.

Текбол — разновидность тренировочной игры по принципу тенниса, в которой игрокам нужно без помощи рук перебить мяч на половину соперника и попасть в стол.

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