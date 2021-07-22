Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Баринов: «Локомотив» не сможет побороться за чемпионство в этом году»

14:40
Теги:

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона Тинькофф РПЛ.

«Думаю, что «Локомотив» не сможет побороться со «Спартаком» и «Зенитом» за чемпионство в этом году. Суперкубок показал нам, что у «Локомотива» дырявая оборона. Чорлука — огромная потеря для команды. Меня настораживает тактика Николича. Он много проигрывает матчей, убегая в атаку, оставив сзади всего 2-3 игроков.

С такой игрой будет очень сложно бороться за медали. «Спартак» действительно может попытаться забрать у «Зенита» чемпионство. Они показали очень качественную игру на предсезонном кубке, снеся три крепких команды. Меня удивляет, как играет «Спартак»", — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Чемпионат России стартует 23 июля матчем «Ростов» — «Динамо», начало — в 20:00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Бывшая девушка Норманна опубликовала фото с обнаженной грудью
Мексика разгромила Францию на футбольном турнире Олимпиады в Токио
Ефимова показала фото из бассейна на Олимпиаде в Токио и обратилась к Губерниеву
Олимпийские игры: расписание соревнований в Токио 2021
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры