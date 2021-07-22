Левников рассказал про игру рукой в новом сезоне

Российсий арбитр Кирилл Левников рассказал о подготовке арбитров к предстоящему сезону. По его словам, произошли некоторые изменения в правилах.

«Все 16 команд РПЛ прослушали семинары об изменениях в правилах игры с этого сезона, — отметил Левников. — Наши инструкторы ходили во все команды и доносили материал до игроков и тренеров. Это важно для взаимопонимания.

Было определено, что верхняя граница руки находится на уровне подмышечной впадины. Если линия вне игры выше этого уровня — это офсайд. Это относится и к правилу 12: если игрок касается мяча рукой ниже этого уровня — это нарушение".

Левников подробно разъяснил, что будет считаться как игра рукой в голевых. моментах.

«Теперь при контакте мяча с рукой игрока, арбитр обязан оценивать «обоснованность» положения руки по отношению к тому, что игрок делает в данной конкретной ситуации, — сказал Левников. — Случайный контакт руки партнера по команде с мячом перед забитым голом и случайный контакт руки с мячом, при котором создается возможность забить гол, были исключены из перечня нарушений».