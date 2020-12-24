Баринов: «Кикнадзе выгнали с работы, а у болельщиков «Локо» отняли год жизни»

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» уход Василия Кикнадзе с поста генерального директора клуба и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

— Эти люди украли у меня год жизни, — заявил Баринов «СЭ». — А правильно ли вообще, что у нас Булыкин может войти в совет директоров? Я думаю, болельщиков «Локомотива» накололи как детей. А правильно ли Николича оставили? Кому это нужно? Еще один год ждать? Все события, которые происходят сейчас в «Локомотиве», ничуть не улучшат позиции команды. Если войдем в десятку в этом году, то будет неплохо. Кикнадзе выгнали с работы, а у нас отняли год жизни. Болельщики ему не нужны — зачем тогда строить стадионы? Суть футбола была уничтожена.

— Верите, что могут вернуть Юрия Павловича в «Локомотив»?

— Семина не подпустят к клубу на пушечный выстрел. В совете директоров только один приличный человек появился — Фадеев. А все остальные — компашка беспринципных трусов. Семина не вернут, потому что ему нужен футбол. А они будут покупать Мурил, будущих игроков сборной Бразилии. А рядом Райкович бегает — непонятно, что это за явление. Это же действительно ужас. Семин приходит и становится чемпионом, выигрывает кубки. Нет, приходят очередные Смородские, Кикнадзе и делают все хуже. А куда ушли те деньги, которые были выделены на покупку игроков? Купили только одного приличного игрока — Зе Луиша. А как Хвичу того же отдали?

Ранее стало известно, что Василий Кикнадзе покинул пост генерального директора клуба. Его заменил Владимир Леонченко. При Кикнадзе не был продлен с главным тренером команды Юрием Семиным, вместо которого назначили Марко Николича.

(Константин Колмаков)