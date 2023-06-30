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Гаджиев назвал условие ухода Ярошика из «Оренбурга»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев оценил возможность ухода Иржи Ярошика из «Оренбурга».

«Нужно смотреть, какие санкции будут за это и какую зарплату ему будут здесь платить. Если заработанная сумма денег будет превышать вес санкций, тогда скорей всего Ярошик останется. Что от него жду как от тренера? Это всегда непредсказуемый вариант. Если на счет тренера с опытом, мы можем строить какие-то приблизительные прогнозы, зная его подходы принципы. А когда тренер без опыта. Игрок и тренер, совсем разные профессии. Ярошика, как игрока знаем, Ярошика, как тренера, посмотрим. Сможет ли он ужержать команду на том же уровне? Это сложная задача для любого тренера, кто бы туда не пришел. Он может, как решить поставленную задачу, так и провалиться. Повторюсь, потому что это не такая простая задача», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

22 июня новым главным тренером «Оренбурга» был назначен чех Иржи Ярошик. В минувшем сезоне клуб занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gadzhiev-nazval-uslovie-ukhoda-yaroshika-iz-orenburga-
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Гаджи Гаджиев
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