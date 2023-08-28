Барбоза считает, что ЦСКА сможет договориться с «Бенфикой» об аренде Жоао Виктора

Португальский агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе центрального защитника «Бенфики» Жоао Виктора в ЦСКА.

«Это хороший защитник. Если ЦСКА сможет договориться, то это качественное усиление. Игрок перспективный, и, на мой взгляд, он сможет легко адаптироваться. Об интересе из России в первый раз слышу. Безусловно, ЦСКА сможет договориться по финансам о трансфере Виктора. По зарплате тоже. Это не проблема», — сказал Барбоза корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА вел переговоры с «Бенфикой» об аренде Жоао Виктора с правом выкупа.

Прошлый сезон 25-летний бразилец провел в «Нанте» на правах аренды. Он отыграл 13 матчей в лиге 1 и 3 игры в Кубке Франции.