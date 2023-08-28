Наумов объяснил, что помешало «Локомотиву» добиться более крупной победы над «Сочи»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от встречи команды с «Сочи» (1:0).

«В первую очередь меня очень огорчило состояние газона в Сочи. Футболисты боролись не столько с соперниками, сколько с полем. А качество игры от этого, конечно, серьезно пострадало. Думаю, преимущество «Локомотива» было неоспоримым, и на хорошем поле он с такой игрой гола три бы точно забил. А на столь отвратительном газоне, на котором нельзя было разрешать играть, мастерство нивелируется. Особенно при быстрых контратаках. В такой ситуации они практически невозможны. Тем не менее железнодорожники заслуженно победили, нанеся 10-12 ударов в створ ворот. Это много, а кроме того, были и другие моменты», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

После 6 туров «Локомотив» с 9 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре железнодорожники на своем поле примут «Балтику». Игра пройдет 3 сентября. Перед этим «Локомотив» 30 августа в гостях встретится с «Ростовом» в FONBET Кубке России.