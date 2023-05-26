Баранник: «И для «Локомотива», и для Артема подписание контракта — это облегчение»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник прокомментировал продление контракта с Артемом Дзюбой.

«Раз Дзюба подписал контракт, значит, он доволен. Он же долго не подписывал. Сейчас, значит, его все устроило. Тем более что есть опция продления. Наверняка еще какие-то договоренности. Мы всех деталей не должны знать. Я думаю, и для «Локомотива», и для Артема это облегчение: можно уверенно смотреть в будущее», — цитирует «РБ Спорт» Баранника.

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.