Рианчо: «Не удивлен результативностью Дзюбы»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал продление «Локомотивом» контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

«Дзюба отличный нападающий. Я не смотрел матчи «Локомотива», но не удивлен его результативностью», — цитирует Metaratings.ru Рианчо.

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.