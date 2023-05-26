Наумов: «Бешикташ», в который мог перейти Баринов, — не особо-то сильный уровень»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал продление контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.

«Бешикташ», в который мог перейти Баринов, — не особо-то сильный уровень. Это так, от безысходности, вроде никуда больше не берут... Да и в сегодняшней ситуации русским футболистам не так-то просто будет играть там: они должны быть психологически готовы к тому, что будут гонения, будут всякие неурядицы. Тем более, Баринов недавно женился, так что новый контракт с «Локо» — отличный вариант остаться дома. Почему обязательно рваться за границу?» - цитирует «РБ Спорт» Наумова.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В среду, 24 мая, 26-летний россиянин подписал новый контракт с клубом до конца июня 2026 года.