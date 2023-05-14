Баняц заявил, что больше всех в «Зените» ему нравятся Малком и Клаудиньо

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баняц поделился мнением о «Зените» (2:2) после матча 27-го тура РПЛ.

«Мы старались играть весь матч. Цель на самом деле была — обыграть «Зенит». Как, прочем, и во всех остальных случаях мы стараемся победить. Знаем, что находимся не в лучшей позиции в чемпионате. Но надо играть, побеждать. Следующая игра у нас с «Уралом» в Кубке России — она тоже важная для нас. Я захожу в штрафную, вижу, что на меня выдвигается игрок «Зенита», пробрасываю мяч дальше и бью по воротам. Все просто. «Зенит» — хорошая команда, там собраны отличные футболисты. Но лично мне нравятся больше других Малком и Клаудиньо. Это большие мастера», — приводит слова Баняца «РБ Спорт».

После 27 матчей «Краснодар» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.