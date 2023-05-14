«Крылья Советов» — «Локомотив»: арбитр Любимов не удалил Изидора. Тот симулировал фол и травму

На 90+6-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (1:1) арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес второе предупреждение игроку гостей Вильсону Изидору и не удалил его с поля.

«Крылья Советов» — «Локомотив».

«Крылья Советов» — «Локомотив».

Железнодорожник оказался перед Бенхамином Гарре, когда тот попытался быстро ввести мяч в игру из аута. Самарский футболист точно не попал ни мячом, ни рукой в голову Изидора.

«Крылья Советов» — «Локомотив».

Возможно, произошел легкий контакт левой руки Гарре с его спиной. Но Изидор упал, держась за голову, и стал изображать боль — видимо, надеясь, что судья остановит игру и пригласит врачей.

На 83-й минуте Любимов наказал нападающего желтой карточкой за симуляцию. А вот в этом моменте такую же санкцию повторно не применил.