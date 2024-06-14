«Балтика» обратилась к Латышонку после его перехода в «Зенит»: «Двигайся только вперед!»

«Балтика» поблагодарила вратаря Евгения Латышонка за проведенные в калининградском клубе годы.

В пятницу, 14 июня, «Зенит» объявил о переходе 25-летнего голкипера. Контракт с игроком подписан по схеме «4+1».

«Сегодня мы искренне благодарим Женю за эти невероятные 5 лет. Мы желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры. Двигайся только вперед!» — говорится в сообщении калининградской команды в Telegram-канале.

Латышонок с лета 2019 года выступал за «Балтику». В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.

«Балтика» в сезоне-2023/24 заняла предпоследнее место в РПЛ и по результатам стыковых встреч вылетела в первую лигу. «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России.