«Балтика» назвала даты зимних сборов

«Балтика» объявила о выходе команды в отпуск и назвала даты зимних сборов.

Последняя тренировка калининградцев в 2025 году прошла 9 декабря. Отпуск команды продлится до 10 января. 11 января футболисты пройдут медобследование и вылетят на сборы в турецкий Белек.

Первый сбор команды пройдет с 12 по 26 января. Второй — с 30 января по 13 февраля. Третий — с 17 по 28 февраля. В общей сложности на сборах предусмотрено 8 контрольных матчей.

«Балтика» ушла на зимнюю паузу на пятом месте в РПЛ. Калининградцы набрали 35 очков в 18 турах.