Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

В махачкалинском «Динамо» анонсировали изменения в структуре клуба после отставки Биджиева

В махачкалинском «Динамо» объявили о предстоящих изменениях в структуре клуба после объявления об увольнении Хасанби Биджиева с поста главного тренера.

Во вторник, 9 декабря «Динамо» сообщило, что попечительский совет бело-голубых принял отставку Биджиева, возглавлявшего команду с февраля 2024 года.

«На попечительском совете махачкалинского «Динамо» также было принято решение о структурных изменениях в клубе. Подробности об этом будут опубликованы позднее», — говорится в публикации в Telegram-канале махачкалинцев.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице с 15 очками.

Президентом «Динамо» является Гаджи Гаджиев, генеральный директор клуба — Шамиль Газизов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Читайте также
«Акела промахнулся». Разин извинился за резкие высказывания про Ткачева и журналистов
Очередной матч Израиля был на грани срыва. Игроки сборной Ирландии провели голосование
Время вышло, Дзюба оказался никому не нужен и не нашел себе новый клуб. Пора завершать карьеру?
Популярное видео
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в сезоне-2025/26: последние новости, трансферы, сборы
В «Црвене Звезде» опровергли информацию о возможном переходе Соболева этой зимой
Ненахов считает уход Баринова потерей для «Локомотива»
В «Локомотиве» ответили, были ли шансы сохранить Баринова
«Спартак» взял зимой только Сауся, но весной мы увидим совсем другую команду. Карседо перестраивает все
«За победу над «Барселоной» получил 80 тысяч долларов — самые большие премиальные в карьере». Откровенное интервью Нобоа
Колода козырей. Кордоба, Сперцян, Глушенков, Батраков, Кисляк, Баринов — кто станет лучшим футболистом РПЛ-2025/26? Колонка Казакова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Балтика» назвала даты зимних сборов

Карпукас: «Все ждем Баринова на сборы с «Локомотивом» и следующую часть чемпионата»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости