В махачкалинском «Динамо» анонсировали изменения в структуре клуба после отставки Биджиева

В махачкалинском «Динамо» объявили о предстоящих изменениях в структуре клуба после объявления об увольнении Хасанби Биджиева с поста главного тренера.

Во вторник, 9 декабря «Динамо» сообщило, что попечительский совет бело-голубых принял отставку Биджиева, возглавлявшего команду с февраля 2024 года.

«На попечительском совете махачкалинского «Динамо» также было принято решение о структурных изменениях в клубе. Подробности об этом будут опубликованы позднее», — говорится в публикации в Telegram-канале махачкалинцев.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице с 15 очками.

Президентом «Динамо» является Гаджи Гаджиев, генеральный директор клуба — Шамиль Газизов.