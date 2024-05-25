«Балтика» — «Локомотив»: Сулейманов забил гол

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов забил третий гол железнодорожников в матче 30-го тура РПЛ против «Балтики».

Футболист отличился на 88-й минуте. Счет в игре стал 3:1 в пользу московской команды.