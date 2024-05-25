«Краснодар» — «Динамо»: бело-голубые остались в меньшинстве

«Динамо» осталось в меньшинстве в матче против «Краснодара» в 30-м туре РПЛ — 0:1.

На 89-й минуте вторую желтую карточку получил защитник бело-голубых Сергей Паршивлюк. Он получил первое предупреждение за две минуты до этого.

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