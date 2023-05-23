Бальде заявил, что хочет продолжить играть за «Спартак»: «Я русский парень!»

Сенегальский нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде в разговоре с «СЭ» заявил, что намерен остаться в столичном клубе и в следующем сезоне. Контракт футболиста с красно-белыми действует до 2025 года.

— Я счастлив тут, мне хорошо. Я русский парень, ха-ха! Всем доволен и хочу остаться в «Спартаке», — сказал Бальде.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что летом сенегалец может сменить команду.

Полностью интервью Бальде «СЭ» читайте здесь