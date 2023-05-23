Гаджиев намерен позвать Глушакова в медиафутбольную команду Fight Nights

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал «СЭ», что зимой приглашал полузащитника «Пари НН» Дениса Глушакова в свою медиафутбольную команду Fight Nights и намерен повторить предложение по окончании сезона.

«Да, действительно был разговор с Глушаковым насчет возможного перехода в Fight Nights. Потом он подписал контракт с «Пари НН», и эта тема заглохла. Вопрос был не столько в деньгах, сколько в его дальнейших планах. В итоге его планы не совпали с нашими. Сейчас как раз его контракт закончится тогда, когда закончится сезон в Медиалиге. Тогда и будем «цыплят по осени», как говорится», — сказал Гаджиев «СЭ».

Глушаков перешел в «Пари НН» в феврале 2023 года, на его счету 1 гол в 9 матчах за команду. Контракт 36-летнего россиянина с нижегородской командой действует до конца июня 2023 года.