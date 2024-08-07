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Бальбуэна вернулся в расположение «Динамо»

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Агент защитника московского «Динамо» Фабиана Бальбуэны Агусти Параха сообщил о возвращении игрока в расположение клуба.

В составе сборной Парагвая Бальбуэна участвовал в Олимпийских играх в Париже. Его команда дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Египту. Защитник сыграл в 4 встречах и забил 1 гол.
«Бальбуэна вернулся в расположение клуба», — цитирует Параху Sport24.

32-летний парагваец выступает за бело-голубых с 2021 года, с перерывом на аренду в бразильский «Коринтианс» (2022-2023). В сезоне РПЛ-2023/24 защитник сыграл в 26 матчах и забил 2 гола.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
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 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
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