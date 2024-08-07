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Мирослав Ромащенко оценил дебют Маркиньоса в «Спартаке»

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Экс-тренер «Ференцвароша» Мирослав Ромащенко дал оценку игре новичка «Спартака» Маркиньоса.

В матче 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) бразилец вышел на поле после перерыва и отыграл до финального свистка, не отметившись результативными действиями.

«Видно, что Маркиньос разнообразил игру «Спартака», но пока он стесняется. Смотрел матч с «Крыльями» и знаю его не понаслышке. Сейчас он еще не лезет вперед, но уже были видны его взаимодействия с Барко. У Маркиньоса не было простых потерь мяча, много играл на сохранение. Сейчас «Спартак» стал очень быстро играть на чужой половине поля», — цитирует Ромащенко «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Маркиньос провел за венгерский клуб 27 матчей, забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач. 3 августа 21-летний бразилец перешел в «Спартак», подписав контракт с клубом на 3 года.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Маркиньос Коста
Мирослав Ромащенко
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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