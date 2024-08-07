Мирослав Ромащенко оценил дебют Маркиньоса в «Спартаке»

Экс-тренер «Ференцвароша» Мирослав Ромащенко дал оценку игре новичка «Спартака» Маркиньоса.

В матче 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) бразилец вышел на поле после перерыва и отыграл до финального свистка, не отметившись результативными действиями.

«Видно, что Маркиньос разнообразил игру «Спартака», но пока он стесняется. Смотрел матч с «Крыльями» и знаю его не понаслышке. Сейчас он еще не лезет вперед, но уже были видны его взаимодействия с Барко. У Маркиньоса не было простых потерь мяча, много играл на сохранение. Сейчас «Спартак» стал очень быстро играть на чужой половине поля», — цитирует Ромащенко «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Маркиньос провел за венгерский клуб 27 матчей, забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач. 3 августа 21-летний бразилец перешел в «Спартак», подписав контракт с клубом на 3 года.