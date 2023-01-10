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Сегодня, 22:27

Фомин надеется, что российские клубы вернутся в еврокубки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин надеется, что российские футбольные клубы вернутся в еврокубки.

«Если честно, я глубоко не рассматривал этот вопрос. Компетентные люди занимаются данной темой, общаются, взвешивают, принимают решения. Конечно, я бы хотел играть регулярно в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это лучше, чем смотреть по телевизору. Привычно для нас. Мечта футболистов — играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы, еврокубках. Будем надеяться на лучшее, на то, что будем играть в еврокубках», — приводит слова Фомина ТАСС.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года. РФС пытался опротестовать исключение сборной России из стыкового турнира чемпионата мира-2022, недопуск национальной команды и других сборных страны к другим турнирам, а клубов РПЛ — к еврокубкам.

Источник: https://tass.ru/sport/16770021
Даниил Фомин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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Зенит

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