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Экс-защитник «Динамо» Гранат надеется, что ЦСКА присоединится к чемпионской гонке в РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Будет ли чемпионская гонка до конца сезона? Хотелось бы. Надеюсь, еще подтянется ЦСКА. Нужно, чтобы они не теряли очки, и тогда нас ждет интересная концовка РПЛ», — цитирует Граната «РБ Спорт».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице после 22-го тура чемпионата России. Питерцы в гостях сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и набрали 41 очко.

Второе место занимает «Краснодар» — 40 очков. «Быки» в первом матче после возвращения Мурада Мусаева сыграли вничью с «Локомотивом» в Москве — 1:1.

Третьим идет «Динамо» — 38 очков. Бело-голубые в 22-м туре дома разгромно проиграли «Ростову» (1:4).

Источник: РБ Спорт
Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
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6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Факел
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