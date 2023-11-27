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Сегодня, 16:21

Защитник «Динамо» Лепский назвал Тюкавина весельчаком

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Защитник «Динамо» Иван Лепский поделился мнением об одноклубниках Константине Тюкавине и Фабиане Бальбуэне.

«Лидер «Динамо» — Фабиан Бальбуэна. Потому что как на поле, так и за его пределами он тянет команду за собой. Всегда подскажет, поддержит», — цитирует Лепского Sport24.

Также футболист отметил, что у каждого есть потенциал, чтобы стать лидером команды.

«Тюкавин? Может быть. Но он такой, больше весельчак», — добавил Лепский.

32-летний Бальбуэна в нынешнем сезоне РПЛ сыграл 13 матчей и сделал 1 голевую предачу, а 21-летний Тюкавин провел 20 игр за «Динамо» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

«Динамо» после 16 туров РПЛ занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Фабиан Бальбуэна
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
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