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Балахнин назвал лучшего футболиста 2023 года в чемпионате России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал лучших игроков РПЛ в 2023 году.

«Наверное, я выделил бы несколько игроков. Глушенков проявил себя достаточно ярко, и он был чем-то свежим в последнее время в нашем футболе. Еще я мог бы выделить игроков «Краснодара» ... Кого-то из обороны, команда меньше всего пропустила... Скажу, что это центральный защитник Оласа. Он достаточно ровно провёл сезон, и нужно кого-то отметить из обороны «Краснодара», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005526376_balahnin_nazval_luchshego_futbolista_2023_goda_v_chempionate_rossii
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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Президент «Оренбурга» назвал самый запоминающийся матч 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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