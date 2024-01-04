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Президент «Оренбурга» назвал самый запоминающийся матч 2023 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, какой матч считает самым запоминающимся для своего клуба в 2023 году.

«В прошлом календарном году матч с московским «Динамо» для меня был самым запоминающимся и любимым. Это был последний матч предыдущего сезона, когда мы победили 3:0. Почему именно этот матч? Это личное восприятие, игра просто мне запомнилась», — приводит слова Еремякина Legalbet.

«Оренбург» обыграл «Динамо» со счетом 3:0 в 30-м туре РПЛ сезона-2022/2023. Оренбуржцы заняли седьмое место в таблице, набрав 46 очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/prezident-orenburga-nazval-samij-zapominayushijsya/
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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