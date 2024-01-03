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Балахнин поделился мнением о переходе Тамерлана Мусаева из «Балтики» в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о переходе Тамерлана Мусаева из «Балтики» в ЦСКА.

«В определенный момент Заболотный был очень хорош для команды. Тем не менее возраст будет давать знать о себе и дальше. ЦСКА все правильно делает, им нужно готовить человека, кто может заменить его. Не факт, что это будет Мусаев. Хорошо, что они его взяли, но как он себя проявит и как будет выглядеть в ЦСКА, тоже неизвестно. Но одно дело играть в «Балтике», другое — в ЦСКА. Но армейцы ищут, и это правильный ход. Все должны понимать, что ничего не вечно, а футбольный век короткий. Возраст дает о себе знать всегда», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

22-летний нападающий подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2027/28. Он будет выступать за ЦСКА под 11-м номером.

В этом сезоне Мусаев сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005526374_balahnin__o_zablotnom_nichego_ne_vechno_a_futbolnyiy_vek_korotkiy_vozrast_daet_o_sebe_znat_vsegda
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Балахнин
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4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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