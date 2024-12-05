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Сегодня, 16:57

Бакаев рассказал, что нужно сделать Соболеву, чтобы проявить себя в «Зените»

Камила Абдурахманова
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Вингер «Химок» Зелимхан Бакаев поделился мнением о перспективах форварда Александра Соболева в «Зените».

«Честно скажу, я с Соболевым не общаюсь. Но я думаю, что он сможет проявить себя в «Зените». У него есть все данные для этого. Сейчас главное для него — хорошо провести зимние сборы, а дальше все уже будет зависеть от самого Саши», — сказал Бакаев Legalbet.ru

27-летний нападающий перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав одну результативную передачу. Контракт Соболева с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Legalbet.ru
Александр Соболев
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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 - : -
7.12 16:30
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7.12 16:30
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 - : -
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 - : -
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