Бакаев рассказал, что нужно сделать Соболеву, чтобы проявить себя в «Зените»

Вингер «Химок» Зелимхан Бакаев поделился мнением о перспективах форварда Александра Соболева в «Зените».

«Честно скажу, я с Соболевым не общаюсь. Но я думаю, что он сможет проявить себя в «Зените». У него есть все данные для этого. Сейчас главное для него — хорошо провести зимние сборы, а дальше все уже будет зависеть от самого Саши», — сказал Бакаев Legalbet.ru

27-летний нападающий перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав одну результативную передачу. Контракт Соболева с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.