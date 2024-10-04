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Бахва Тедеев: «Все делается для того, чтобы «Алания» сыграла на новой арене этой осенью»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Алании» Бахва Тедеев рассказал о сроках сдачи в эксплуатацию нового стадиона команды.

«Ложных иллюзий создавать не буду. Все делается для того, чтобы сыграть на новой арене этой осенью, но реальные сроки — мы обретем дом к рестарту первенства в новом году. Стадион еще надо будет сертифицировать. Процесс сейчас идет максимально быстро, в чем огромный вклад президента и вице-президента «Алании», отца и сына Гуриевых: Владимира Валерьевича и Данилы Владимировича. Ускорили!

Они вкладывают свои личные средства. Поле уложено исключительно на инвестиции Владимира Валерьевича. Видели бы его — идеальное! Представьте, поля вообще в смете не было, не знаю, как выходили бы из ситуации. Если бы не они, стадион первой категории не построили бы. Да, он априори был низшей, и только благодаря им была сделана переориентация на соответствие с требованиями РПЛ», — цитирует Metaratings.ru Тедеева.

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2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
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 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
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 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
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 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
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 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
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13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
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 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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