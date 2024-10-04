Ерохин: «Дебютный гол придаст Соболеву уверенности»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал дебютный гол Александра Соболева за команду. 27-летний форвард сине-бело-голубых отличился в кубковом матче против «Акрона» (5:1).

«Для нападающих голы — это эмоции и движущая сила. Дебютный гол придаст Соболеву уверенности. Не сомневаюсь, что он будет прибавлять и дальше, а также помогать команде побеждать», — цитирует Metaratings.ru Ерохина.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. Он сыграл в 6 матчах за сине-бело-голубых в этом сезоне, забил гол и сделал результативный пас.