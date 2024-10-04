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Ерохин: «Дебютный гол придаст Соболеву уверенности»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал дебютный гол Александра Соболева за команду. 27-летний форвард сине-бело-голубых отличился в кубковом матче против «Акрона» (5:1).

«Для нападающих голы — это эмоции и движущая сила. Дебютный гол придаст Соболеву уверенности. Не сомневаюсь, что он будет прибавлять и дальше, а также помогать команде побеждать», — цитирует Metaratings.ru Ерохина.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. Он сыграл в 6 матчах за сине-бело-голубых в этом сезоне, забил гол и сделал результативный пас.

Источник: https://metaratings.ru/news/erokhin-debyutnyi-gol-za-zenit-pridast-sobolevu-uverennosti-408637/
Александр Ерохин
Александр Соболев
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