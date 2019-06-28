Бабурин оценил свое выступление в прошлом сезоне на четверку

Голкипер "Зенита" Егор Бабурин - о своем выступлении в прошлом сезоне. Он выступал в аренде за "Рубин".

— Могу оценить сезон на оценку "хорошо", "четыре" из "пяти", - цитирует вратаря официальный сайт "Зенита". - Первый, абсолютно новый опыт игры в другой команде, другом городе. Сперва было неизвестно, непонятно, но должен сказать, что все прошло настолько гладко в плане адаптации с первого дня, что сейчас вспоминаю этот этап карьеры только с положительной стороны. По определенным причинам не удалось провести все матчи. Но надо понимать, что я пришел уже по ходу сезона, команда уже сыгралась. Тем не менее, доволен теми матчами, в которых участвовал, по их содержанию и качеству. Мне за них точно не стыдно. Благодарен ребятам и тренерам. Уже скучаем с семьей по Казани. Дочка даже спрашивает, когда мы туда поедем. Обустроились, освоились там хорошо.

В прошедшем сезоне 25-летний Егор Бабурин провел девять матчей за "Рубин", пропустил восемь мячей и четыре раза отыграл "на ноль".

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