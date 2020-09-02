«Бабуля была счастлива. Расцеловала меня и мою дочку». Ари рассказал, как подарил свои тапочки пожилому человеку

Нападающий «Краснодара» Ари в беседе с «СЭ» прокомментировал видео, которое сняла его жена. Футболист увидел на улице в Краснодаре бабушку, которая шла босиком на улице, и отдал ей собственные тапочки.

— Я ехал на своей машине на прогулку с семьей, — рассказал «СЭ» Ари. — Вдруг, увидел, как на улице стояла бабуля. Она была без обуви, мне стало так жалко ее. Вспомнил про свою бабулю, которой приходилось работать на улице. Сразу остановил машину и отдал ей тапочки. Она была так счастлива, начала целовать меня, мою дочку и всех остальных, кто был в моей машине.

Часто помогаю людям, когда меня просят. Я вспоминаю Бразилию, где много хороших людей, которым нечего кушать, они живут на улице. Мне всегда жалко их.

Не ожидал, что это видео попадет в интернет. Не видел, что моя жена воообще снимала это. Никогда не делаю такие вещи специально. Это все идет от души. (Севастиан Терлецкий)