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29 октября 2025, 14:57

Бабич успешно перенес операцию после травмы крестообразной свзяки

Сергей Ярошенко

Защитник «Спартака» Срджан Бабич успешно перенес операцию на коленном суставе, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Впереди длительный срок восстановления, но Срджан готов к работе и обязательно вернется еще сильнее!», — говорится в сообщении в Telegram-канале красно-белых.

29-летний футболист получил травму передней крестообразной связки правого колена в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

В этом сезоне на счету серба 13 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Источник: ФК «Спартак»
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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