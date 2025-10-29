Бабич успешно перенес операцию после травмы крестообразной свзяки
Защитник «Спартака» Срджан Бабич успешно перенес операцию на коленном суставе, сообщает пресс-служба московского клуба.
«Впереди длительный срок восстановления, но Срджан готов к работе и обязательно вернется еще сильнее!», — говорится в сообщении в Telegram-канале красно-белых.
29-летний футболист получил травму передней крестообразной связки правого колена в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).
В этом сезоне на счету серба 13 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.
Источник: ФК «Спартак»
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