Президент «Урала»: «Не уверен, что появится Кубок РПЛ. Есть определенные сомнения»
Президент «Урала» Григорий Иванов не уверен, что в России появится новый турнир — Кубок лиги.
— Ваше отношение к Кубку Лиги. «Урал» голосовал за ведение этого турнира?
— Так вопрос не стоял. Никто не голосовал.
— Так вы «за» или «против»?
— Так как я вам скажу, если нет конкретики? Каждый день что-то новое появляется. Нет понимания, какие деньги мы получим от этого турнира, кто будет это освещать? Что произойдет с Кубком России? Много нюансов, рабочая группа заседает, решает. Но пока я не уверен, что такой турнир у нас появится. Давайте подождем. Есть определенные сомнения.
— Почему сомневаетесь?
— Самое главное, чтобы Кубок Лиги не накладывался на чемпионат. Если он будет выгоден клубам, тогда можно в нем наигрывать молодежь, обкатывать игроков, которые получают немного практики в РПЛ. Пока вопросов больше чем ответов. Если организовывать турнир, чтобы кто-то очередной титул завоевал — это один вопрос...
— А вы будете отправлять на матчи Кубка Лиги молодежь?
— У нас не такая большая обойма. Не можем играть одним составом в трех турнирах. Придется ротировать состав.
— Валерий Карпин считает, что из-за Кубка Лиги у «Ростова» возникнут серьезные проблемы с логистикой.
— И я прекрасно понимаю опасения Валерия Георгиевича. Допустим, в субботу они сыграют на выезде. Доберутся домой, а потом опять ехать куда-то посерди недели? Южным клубам будет тяжело. А есть еще и Кубок, придется много поездить и на автобусах, и в поездах. Недельный цикл ломается. Масса вопросов к этому турниру.
Полностью интервью с Григорием Ивановым можно прочитать здесь.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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