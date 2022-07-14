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Сегодня, 12:05

Президент «Урала»: «Не уверен, что появится Кубок РПЛ. Есть определенные сомнения»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов не уверен, что в России появится новый турнир — Кубок лиги.

— Ваше отношение к Кубку Лиги. «Урал» голосовал за ведение этого турнира?

— Так вопрос не стоял. Никто не голосовал.

— Так вы «за» или «против»?

— Так как я вам скажу, если нет конкретики? Каждый день что-то новое появляется. Нет понимания, какие деньги мы получим от этого турнира, кто будет это освещать? Что произойдет с Кубком России? Много нюансов, рабочая группа заседает, решает. Но пока я не уверен, что такой турнир у нас появится. Давайте подождем. Есть определенные сомнения.

— Почему сомневаетесь?

— Самое главное, чтобы Кубок Лиги не накладывался на чемпионат. Если он будет выгоден клубам, тогда можно в нем наигрывать молодежь, обкатывать игроков, которые получают немного практики в РПЛ. Пока вопросов больше чем ответов. Если организовывать турнир, чтобы кто-то очередной титул завоевал — это один вопрос...

— А вы будете отправлять на матчи Кубка Лиги молодежь?

— У нас не такая большая обойма. Не можем играть одним составом в трех турнирах. Придется ротировать состав.

— Валерий Карпин считает, что из-за Кубка Лиги у «Ростова» возникнут серьезные проблемы с логистикой.

— И я прекрасно понимаю опасения Валерия Георгиевича. Допустим, в субботу они сыграют на выезде. Доберутся домой, а потом опять ехать куда-то посерди недели? Южным клубам будет тяжело. А есть еще и Кубок, придется много поездить и на автобусах, и в поездах. Недельный цикл ломается. Масса вопросов к этому турниру.

Полностью интервью с Григорием Ивановым можно прочитать здесь.

ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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