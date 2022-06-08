Азмуну могут ограничить выезд из России из-за долга по алиментам

Андрей Дмитриев, адвокат бывшей девушки нападающего «Байера» Сердара Азмуна, в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможных будущих ограничениях футболиста из-за дела по установлению отцовства и взыскания алиментов.

— Могут ли у Азмуна возникнуть трудности с въездом на территорию России из-за появления долга по алиментам?

— Думаю, такое вряд ли возможно. Но если будет вынесено решение и определится задолженность по алиментам, то по законодательству Российской Федерации должнику может быть ограничен выезд за границу. То есть въезд будет открыт всегда, а выезд — нет. Такая ситуация возможна, если будет доказано его отцовство и установлена задолженность по алиментам.

Ранее Дмитриев сообщил «СЭ», что после неявки Азмуна на экспертизы дело возвращено в суд.