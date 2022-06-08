Адвокат бывшей девушки Азмуна назвал аргументы футболиста по поводу неявки на экспертизы

Андрей Дмитриев, адвокат бывшей девушки нападающего «Байера» Сердара Азмуна, в интервью «СЭ» рассказал об аргументах футболиста по поводу неявки на экспертизы по установлению отцовства.

— Как адвокат и близкие аргументируют позицию Азмуна?

— Аргументируют тем, что он не может приехать из-за сложностей с авиаперелетами и занятостью на матчах. Пока такая аргументация. Но было назначено две даты экспертизы — в апреле, потом еще одна. Думаю, судья больше не предоставит ему дополнительные возможности. Однако все может быть, посмотрим на заседании.

Ранее Дмитриев сообщил «СЭ», что после неявки Азмуна на экспертизы дело возвращено в суд.