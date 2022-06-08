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Адвокат бывшей девушки Азмуна назвал аргументы футболиста по поводу неявки на экспертизы

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сердар Азмун.
Фото ФК «Зенит»

Андрей Дмитриев, адвокат бывшей девушки нападающего «Байера» Сердара Азмуна, в интервью «СЭ» рассказал об аргументах футболиста по поводу неявки на экспертизы по установлению отцовства.

— Как адвокат и близкие аргументируют позицию Азмуна?

— Аргументируют тем, что он не может приехать из-за сложностей с авиаперелетами и занятостью на матчах. Пока такая аргументация. Но было назначено две даты экспертизы — в апреле, потом еще одна. Думаю, судья больше не предоставит ему дополнительные возможности. Однако все может быть, посмотрим на заседании.

Ранее Дмитриев сообщил «СЭ», что после неявки Азмуна на экспертизы дело возвращено в суд.

Сердар Азмун. Азмуну могут ограничить выезд из России. Он не явился на экспертизу по установлению отцовства
Сердар Азмун
ФК Байер
ФК Зенит
0
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Дело Азмуна вернулось в суд после неявки футболиста на экспертизы по установлению отцовства
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