ЦСКА продлил контракт с Яковлевым до конца сезона-2024/25

ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Владиславом Яковлевым.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, новое соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2024/25.

В прошедшем сезоне нападающий забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Напомним, что Яковлев является воспитанником московского клуба.