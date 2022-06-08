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ЦСКА продлил контракт с Яковлевым до конца сезона-2024/25

Карен Саркисян
Корреспондент
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ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Владиславом Яковлевым.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, новое соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2024/25.

В прошедшем сезоне нападающий забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Напомним, что Яковлев является воспитанником московского клуба.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/7263
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