20:22 | Футбол — РПЛ

Азмун повторил личный рекорд

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Нападающий "Зенита" Сердар Азмун, открыв счет в матче РПЛ с "Анжи" (5:0), забил девятый гол в текущем чемпионате и повторил личный рекорд результативности в премьер-лиге. Те же девять мячей иранец записал на свой счет в сезоне-2015/16, когда его "Ростов" выиграл серебро чемпионата. Всего за шесть лет в России 24-летний форвард провел 135 матчей, в которых отличился 38 раз. (Кирилл Бурдаков)

Матчи и голы Сердара Азмуна в чемпионате России

Сезон

Клуб

Матчи

Голы

2013/14

Рубин

14

4

2014/15

Рубин, Ростов

24

4

2015/16

Ростов

24

9

2016/17

Ростов

27

7

2017/18

Рубин

26

5

2018/19

Рубин, Зенит

20

9

Итого

 

135

38

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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