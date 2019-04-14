Азмун повторил личный рекорд

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун, открыв счет в матче РПЛ с "Анжи" (5:0), забил девятый гол в текущем чемпионате и повторил личный рекорд результативности в премьер-лиге. Те же девять мячей иранец записал на свой счет в сезоне-2015/16, когда его "Ростов" выиграл серебро чемпионата. Всего за шесть лет в России 24-летний форвард провел 135 матчей, в которых отличился 38 раз. (Кирилл Бурдаков)

Матчи и голы Сердара Азмуна в чемпионате России