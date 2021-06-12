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«Зачем им куда-то ехать?» Веркаутерен — о том, почему российские футболисты не играют в Европе

15:40
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Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» и экс-футболист сборной Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» поделился мнением о том, почему российские футболисты практически не едут в Европу.

— Наши игроки практически не едут играть в более сильные европейские чемпионаты. Работая в России, вы нашли для себя ответ, почему так происходит?

— У них все хорошо и в России — уровень жизни, комфорт, зарплата. Это абсолютно естественно. Зачем им куда-то ехать? Поверьте, не так много вариантов, которые были бы лучше, чем «Зенит» или любая из московских команд.

— Это ведь одна из проблем российского футбола?

— Это как посмотреть. Конечно, футболисты будут быстрее расти, если регулярно будут противостоять более сильным соперникам. Да, в сборной Бельгии нет ни одного игрока, который бы выступал в домашнем чемпионате. Но при этом в Бельгии нет таких условий, как в России.

Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 (мск).

(Олег Кошелев)

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