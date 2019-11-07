Айртон: «Спартак» должен быть как минимум в пятерке лучших!"
22:12
Защитник «Спартака» Айртон рассчитывает на победу в матче 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Игра состоится 9 ноября в Москве и начнется в 19:00 (мск).
— В предстоящем матче хотим набрать три очка. «Спартак» должен быть как минимум в пятерке лучших! — приводятся слова бразильца в Twitter москвичей.
? Айртон -- о настрое на предстоящий матч #СпартакКрыльяСоветов— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 7, 2019
Не пропустите завтра большое интервью бразильского защитника красно-белых!#Айртон #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/da2cTKLQGH
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