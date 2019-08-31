Айртон пропустил тренировку на поле. Он не сыграет с «Зенитом»?

Защитник «Спартака» Айртон тренировался по индивидуальной программе в преддверии матча 8-го тура РПЛ против «Зенита». Игрок занимался в зале, хотя прибыл на занятие вместе с остальными спартаковцами. Сможет ли он сыграть, станет известно в день матча. (Вячеслав Короткин)

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 1 сентября на «Открытие Арене». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»