Артур рассказал, кто из российских футболистов «Зенита» больше всего похож на бразильцев

Полузащитник «Зенита» Артур рассказал, кто из российских футболистов команды больше всего похож на бразильцев по менталитету.

— Наверное, Коваленко. Он любит повеселиться, потанцевать.

— А по технике игры?

— Выделю Мостового. Отличный футболист с крутыми скиллами, приносит много пользы на поле, — цитирует Артура Metaratings.ru.

Коваленко перешел в «Зенит» в июле 2023 года из «Сочи». Контракт хавбека рассчитан до конца сезона-2027/28.